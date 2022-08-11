Переможець "Голосу країни-11" Лазановський б'є рекорди патріотичним хітом: "Файно луплять м@sкаля – ЗСУ"

Переможець "Голосу країни-11" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський створив трек "ЗСУ" у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

Об'єднатись разом музикантів надихнув успіх попередньої спільної роботи "Геть з України", яка набула популярності в соцмережах. У Facebook кліп має вже понад 3,5 млн переглядів, а у YouTube входить до топ-30 популярних відео на платформі в українському сегменті з 1,5 млн переглядами.

Сергій Лазановський та DIRESH

За словами Сергія Лазановського, нова робота "ЗСУ" продиктована часом, адже після успіху "Геть з України" співак сотнями отримував повідомлення від військових та цивільних з подякою за мотиваційну творчість та створення нових пісень, які підіймають настрій та дух наших бійців.

"Найперше, словами в цій пісні ми хочемо підтримати усіх наших захисників і захисниць, які зараз борються за нашу незалежність і відновлення наших територій. Хочеться, щоб вони набирались сил не тільки фізично, а й морально. А завдяки пісні - це можливо зробити на відстані багатьох кілометрів. Хоча не приховаю того факту, що всі ці пісні будуть обов'язково виконані перед самими солдатами", - підкреслив виконавець.

Сергій Лазановський|RIDNYI впевнений, що українські артисти зі свого боку мають зробити від себе усе залежне, аби після перемоги України над загарбниками на весіллях, дискотеках та інших святах не лунало жодної російськомовної пісні. І підкреслює: "А ЗСУ - повинні завжди залишатись в центрі уваги, навіть на особистих святкуваннях. Тому що це саме ті люди, завдяки яким ми зможемо відчути ще раз приємні моменти у своєму житті. А пісня "ЗСУ" завжди про це нагадуватиме".

Усі кошти з прослуховувань пісні "ЗСУ" на стрімінгових платформах будуть передані на потреби Збройних Сил.

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