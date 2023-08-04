Переможець "Голосу країни-11" Лазановський випустив dance-версію хіта "Очі"

Переможець "Голосу країни-11", співак Сергій Лазановський | RIDNYI здивував шанувальників оновленою версією хіта "Очі" у стилі sad dance music.

Після успіху ліричної оригінальної композиції, яка увійшла до дебютного мініальбому "Етюди", артист вирішив подарувати своїм фанатам танцювальну альтернативу з тим самим виразним меседжем.

Зацікавленість співака в електронній обробці його творчості знайшла своє втілення у співпраці з діджейською спільнотою The Faino, яка вже стала відомою завдяки реміксам на пісні таких артистів, як KAZKA, IVAN NAVI, Арсен Мірзоян та Jamala.

Процес знімань лірик-відео відбувався у місті Одеса. Лазановський поділився, що рішення зробити екранізацію було спонтанним, адже команда була у місті через дитячий конкурс. Оператора взяли з собою в останній момент і вирішили зняти лірик-відео на місцевій бухті.

Нагадаємо, декілька місяців тому Сергій Лазановський переспівав український романс, який роками вважали російським. Артист подарував нове життя українському романсу "В саду осіннім айстри білі", який протягом років помилково вважали "російською народною піснею".

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