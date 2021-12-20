Переможець "Голосу країни-11" Лазановський випустив новорічний трек "Санта Нікко"

Артист був підопічним Наді Дорофєєвої.

Переможець "Голосу країни- 11" Сергій Лазановський |RIDNYI випустив новорічний трек "Санта Нікко". Трек став доступним на музичних платформах саме на День Святого Миколая, 19 грудня.

"Санта Нікко" – це маніфест новорічних свят. У ньому все те, на що ми так чекаємо з приходом зими: безтурботність, подарунки, веселий настрій, святкові гірлянди.

Сергій Лазановський

"Санта Нікко" – це моя перша новорічна пісня. Причин для неї є дві. Перша – хочу додати слухачам святкового настрою, створити передчуття свята і справжнього новорічного дива. Друга – ми в Україні ніяк не забудемо про Діда Мороза, який є уособленням радянського часу. Все одно на якомусь святкуванні він та й з'явиться. Santa Nikko - персонаж, який прийшов, щоб замінити радянського Діда Мороза! Подейкують, що він є далеким родичем усім відомого Святого Миколая! Все можливо", - зазначив виконавець.

Співак впевнений, що такого святкового героя не вистачає українцям. Пісня "Санта Нікко" активно розповсюджується у соцмережі TikTok і стає вірусною. На неї вже засняли відео популярні блогери як Даша Євтух, Микола malchyn_27, Ledboy1, Ліля Снюсь та інші.

Сергій Лазановський

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