Переможець "Голосу країни-11" Лазановський зізнався, що відмовився співати з Дорофєєвою її хіт російською

Співак Сергій Лазановський, який став переможцем вокального шоу "Голос країни-11" у команді Наді Дорофєєвої за всю участь у проєкті не заспівав жодної російськомовної пісні.

Як пояснив Лазановський в інтерв'ю "Музвар", російська для нього "настільки чужа мова", що він не хотів нею співати:

"На сліпих прослуховуваннях я співав англомовну пісню. Я тут з продюсерами погодився, далі була вже інша історія. Я просто казав, що мені ближче українськомовні пісні. Хоча Gorit ми мали співати російською мовою, я відмовився. Це настільки мені чужа мова, я не хотів… Коли я пішов з проєкту в нокаутах, то я просто записав українську версію пісні Наді. Подумав, що може написати Gorit українською? Покажу Наді, що вона і так може зазвучати. І вона на прямих ефірах підійшла і згадала, каже: "Давай заспіваймо і українською". Я розцвіт, був на сьому небі від щастя. Думаю, а може зараз вона перепише її українською", - поділився Лазановський.

Також Сергій розповів про цікавий випадок з мамою Наді Дорофєєвої – Олею. Саме вона була тією людиною, яка зробила так, щоб на фіналі шоу Сергій разом зі своєю тренеркою заспівали у дуеті "Два кольори". Адже на вибір розглядалась ще і інша пісня – "Люди" гурту "Бумбокс". І зізнається:

"Мама до Наді приїхала, це був її день народження. Ми заспівали на репетиції "Два кольори" і вже до "Бумбоксу" ніхто не доходив, мама розплакалась і попросила Надю, щоб вона для неї заспівала цю пісню. Тут не потрібно було жодних слів", - сказав артист.

Наразі Лазановський в процесі написані пісні, яку б із задоволенням запропонував заспівати DOROFEEVA. І сподівається, що вона на неї згодиться.

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