Переможець "Голосу країни-11" Лазановський зізнався, скільки грошей зібрав для ЗСУ

Ексклюзивно до "Сніданку з 1+1" завітав переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та акордеоніст DIRESH, які представили глядачам спільну композицію "ЗСУ".

Дебютна дуетна робота музикантів "Геть з України" вже другий місяць перебуває в трендах YouTube. Тому вони вирішили знов об'єднатись, аби створити пісню, яка надихатиме та мотивуватиме українських військових.

Сергій зізнався, що познайомився з DIRESH завдяки TikTok, де побачив, як музикант грає на акордеоні. І зізнається, що одразу з'явилось бажання записати спільну пісню. Трек "ЗСУ" - це присвята усім українським захисникам та захисницям. Лазановський зізнається, що він не залишається осторонь і весь час допомагає військовим.

"Є знайомі, які перебувають на передовій, воюють, маємо з ними тісний зв'язок, допомагаємо, організовуємо збори на їхні потреби. Запитів багато. І я завжди кажу, що у нас найкрутіші захисники та тил, люди дійсно багато допомагають і за це їм величезна дяка. Піснею "ЗСУ" ми вирішили нашим воїнам підняти бойовий дух, бо вони неодноразово писали: "Сергію, давай ще нам пісень, бо так легко знищувати ворога під них". Я кажу – без проблем", - поділився співак.

“ЗСУ”: прем’єра пісні від переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського та акордеоніста Діреша

Усі кошти, зібрані зі стрімінгових платформ на пісні "ЗСУ", будуть передані на потреби військових. Окрім зборів, співак дає багато вуличних концертів. За словами артиста, від початку повномасштабного вторгнення йому вдалось зібрати близько пів мільйона гривень на допомогу захисників.

У "Голосі країні-12", який через повномасштабне вторгнення Росії став на паузу, Сергій Лазановський був ведучим бекстейджу. Говорить, що дуже сумує за проєктом і хоче, щоб шоу повернулось і особисто вважає, що глядачам зараз це необхідно.

Щодо найяскравішого спогаду із "Голосу країни", де співак був у команді DOROFEEVA, Сергій Лазановський, згадав, як виконував пісню "Люди" від гурту "Бумбокс" у басейні з водою.

Сергій Лазановський / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я пригадую, що тоді вода була дуже холодною. І мене забирали у гримерну до костюмерів, гріли ноги в гарячій воді, приносили чай, сушили мене повністю з голови до ніг. Це один із найсильніших спогадів, але номер вийшов дуже гарним", - зазначив Лазановський.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" чекають оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути шоу можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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