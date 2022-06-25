Переможець "Голосу країни-11" з команди Дорофєєвої Лазановський новою піснею б'є рекорди

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський|RIDNYI у колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH випустив патріотичний трек "Геть з України".

Трек був написаний за мотивами народної пісні "Гей соколи". Композиція настільки сподобалася українцям, що за лічені дні у соцмережах зібрала мільйони переглядів. Лише на Facebook відео, на якому хлопці у студії співають "Геть з України", наразі нараховує понад 2,8 млн переглядів.

Загалом у різних соцмережах відео спільно набрало 3,25 млн переглядів. За словами Сергія Лазановського, музиканти не сподівались на такий успіх композиції, а просто готували пісню, яка зможе підняти патріотичний дух українського народу.

Сергій Лазановський та DIRESH / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

"Я побачив у ТікТок, як DIRESH грає на акордеоні пісню "Гей соколи". І тоді зрозумів, що дуже хочу створити якусь оптимістичну композицію, слова якої б відображали те, що у нас зараз відбувається і що болить. Написав йому в особисті повідомлення, він одразу погодився і за декілька днів записав акордеон з музикою та надіслав мені. Пісня вийшла дуже вайбова та націлена на перемогу, геть усіх орків з України. Ми були несподівано вражені такою реакцією українців, кількість переглядів вже за перші дні просто зашкалювала. Авжеж дуже раді, що нас почули мільйони, це надихає на створення класного українського музичного продукту", - прокоментував Сергій Лазановський|RIDNYI.

Попереду артист готує нові українськомовні релізи. Окрім того, співак не залишається осторонь війни в Україні та активно допомагає Збройним силам України: влаштовує онлайн-збори коштів, а також виступає в центрі рідного Івано-Франківська, виручені кошти з цих виступів також відправляються на передову. Один з реалізованих зборів співака – кошти на придбання автівки Mitsubishi Pajero для одного з прикордонних загонів, який захищає нашу країну на Луганщині.

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