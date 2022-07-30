Переможець "Голосу країни" Ганзера про сестру, яка вибралася з російського полону: "Пережила голод, обстріли та побиття"

Переможець проєкту "Голос країни-1" Іван Ганзера поділився з шанувальниками радісною новиною, що його рідній сестрі разом з чоловіком вдалося вибратися з полону російських окупантів.

Про це виконавець розповів на сторінці у Facebook. Де саме родина сестри була у полоні, Ганзера не повідомив. Втім, артист родом з села Калинове, Харківська область. Тож, скоріше за все, сестра потрапила у полон на Харківщині.

Іван поділився, що сестрі довелося багато чого пережити у полоні. Також співак зізнався, що, скоріш за все, після нашої перемоги сестрі не буде куди повернутися:

"Моя сестра з чоловіком, вибралися з російського полону. Вони багато пережили. Голод. Обстріли, та Навіть побиття. Але зараз все позаду, і вони вже у безпечному місці. Скоріше за все їм не буде куди повернутися після нашої перемоги", - зазначив Ганзера.

Іван Ганзера з сестрою / Фото: facebook.com/ivan.ganzera

Артист висловив сподівання, що у Європі, куди жінка поїхала, на її шляху зустрінуться добрі люди, які допоможуть:

"Як сказала сестра. Після пережитого вона тепер розуміє, що жила не правильно. Працювали, будували. І тепер нічого не має. А життя вже пройшло. Так і не встигла пожити для себе. Не жалкую ні за чим. Головне ми вижили. Ти не уявляєш як хотілося жити", - передав слова сестри Ганзера.

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