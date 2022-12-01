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Переможець "Голосу країни" Лазановський показав своїх батьків у різдвяному кліпі, знятому в Івано-Франківську

Автор
Ксенія Габріадзе Ксенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
2 хв
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Переможець "Голосу країни" Лазановський показав своїх батьків у різдвяному кліпі, знятому в Івано-Франківську

Сергій Лазановський з батьками

Виконавець представив відео на композицію "Додому на Різдво".

Переможець "Голосу країни-11" у команді Наді Дорофєєвої, співак Сергій Лазановський | RIDNYI випустив новий атмосферний кліп на пісню "Додому на Різдво".

Цей трек артист присвятив усім українцям, які мріють опинитись у цей святковий вечір разом зі своїми рідними та близькими.

Пісня була написана Лазановським разом з продюсеркою Іриною Батюк, а також фронтменом гурту GREENJOLLY та саундпродюсером Романом Калином ще 2021 року. Проте команда вирішила залишити трек на наступне свято і цьогоріч через повномасштабне вторгнення росії на територію України ця композиція набула ще більш символічного та глибокого сенсу.

Сергій Лазановський з мамою / ©
Сергій Лазановський з мамою

"Для мене Різдво – це виключно сімейне та родинне свято, коли їдеш додому до рідних, аби провести ці святкові дні разом з ними. Проте цього року, як би це страшно не звучало, більшість людей не зможуть бути на це свято зі своїми рідними. Ця страшна війна забрала у десятки тисяч людей їхні затишні домівки, а сотні дітей втратили батьків та більше не відчують родинного тепла. І зараз пісня "Додому на Різдво" отримала взагалі інші сенси. Я сподіваюсь, що вона протранслює наше майбуття через декілька років, коли ми переможемо і всі знову зможуть радісно святкувати Різдво, проте кожної секунди не забуваючи про тих, завдяки кому ми його святкуємо", - прокоментував роботу Лазановський.

Кліп на пісню "Додому на Різдво" був відзнятий у Івано-Франківську та відображає сьогоднішні реалії. Історія розповідає, як співак вирушаєдодому, а на його шляху зустрічаються наші захисники та їхні родини, які переживають свої життєві історії.

У відео наймолодшому актору всього три місяці, наразі його батько боронить нашу країну на фронті. Окрім того, Сергій Лазановський вперше знявся у кліпі разом зі своїми батьками.

Сергій Лазановський з батьками / ©
Сергій Лазановський з батьками

"Це перша відеоробота, у якій я показав своїх батьків. Для мене це дуже знаково та важливо. Знімання дались їм нелегко, оскільки вони не мали такого досвіду. Проте батьки погодились взяти участь у кліпі і мені було цікаво спостерігати за тим, як вони поводяться на камеру", - підкреслив співак.

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Дата публікації
Перегляди
194
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