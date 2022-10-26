Переможець "Голосу країни" Лазановський та "Ґринджоли" потужно переспівали пісню УПА

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський I RIDNYI та представники України на "Євробаченні-2005" GREENJOLLY випустили спільну пісню "Засинає чорний ліс", яка є уособленням повстанського руху українського народу.

"Засинає чорний ліс" – маловідома пісня УПА, якій вже понад 70 років. Вона розповідає про партизанську боротьбу українського народу проти радянської системи, що відбувалась і на теренах Івано-Франківщини, звідки Lazanovskyi I RIDNYI та GREENJOLLY родом. Саме село Посіч, яке розташоване за декілька кілометрів від Івано-Франківська, стало епіцентром повстанського руху, звідки і починається так званий Чорний ліс. Він веде аж до Карпат, де і були криївки партизанів УПА.

Сергій Лазановський та Роман Калин

Ідейним натхненником створення цієї пісні став Роман Калин (GREENJOLLY). Говорить, що він співав її ще зі старших класів та навіть не знає, яким чином пісня з таким глибоким сенсом потрапила до репертуару концертів у дворі.

"Це були далекі 80-90 роки, ми у дворі часто з друзями збиралися та співали різних пісень під гітару, серед яких була і "Засинає чорний ліс"... Не знаю, хто нам показав цю пісню, звідки вона взялася, та на цих зборах ми завжди її співали. Вже країна була на розвалинах Радянського Союзу, і таким чином ми висловлювали свій протест проти радянської системи, яка діяла в той час", - поділився лідер GREENJOLLY.

Певним поштовхом до створення нового, сучасного звучання цієї пісні для Романа Калина стало російське повномасштабне вторгнення, адже вперше за 15 років діяльності, як саундпродюсер, він мав час на створення пісні для себе.

"Ідея створити нове, сучасне аранжування на цю пісню у мене з'явилася в перші дні повномасштабного вторгнення. У ці дні ніхто не знав, що буде далі, артисти, з якими я працюю як саундпродюсер, тимчасово поставили діяльність на "стоп", я перевіз студію додому та зрозумів, що нарешті маю час зробити пісню для себе. Адже останні 15 років я працюю як музичний продюсер інших артистів, зокрема і з Lazanovskyi I RIDNYI, та за цей час для себе, як для творчої одиниці GREENJOLLY, я створив тільки одну пісню – "Лети, неначе птах", де були мої роздуми щодо подій Революції Гідності", - зазначив Роман Калин.

Роман Калин

Своєю чергою Lazanovskyi I RIDNYI розповів, що був у пошуку нового творчого матеріалу та звернувся до свого саундпродюсера з ідеєю дати нове життя іншій пісні, проте знайшлися ті, хто його випередив.

Сергій Лазановський

Знімання кліпу на трек "Засинає чорний ліс" відбулося в тематичному місці - Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту, до якого безпосередньо і веде цей Чорний ліс.

Щодо того, чи стане ця композиція поверненням GREENJOLLY на сцену, лідер гурту коментує: "Чесно – я сумніваюся щодо активізації музичної діяльності GREENJOLLY. Більше схиляюся до думки, що це разова акція. Я потонув у студійній роботі".

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