Переможець "Голосу країни" Лазановський з молодою співачкою заспівав про кохання на відстані

Переможець "Голосу країни", співак Сергій Лазановський | RIDNYI напередодні Дня всіх закоханих зробив шанувальникам музичний подарунок.

Артист у дуеті зі співачкою-початківцем RODZYNKA записав ліричну композицію "Щастя бути удвох" та представив атмосферне відео до треку.

Як зазначив Лазановський, ця композиція присвята усім закоханим, які через різні причини розділені кілометрами. За словами виконавців, вона знайде відгук у серці кожного українця, адже мільйони родин та пар через повномасштабне вторгнення росії на територію України перебувають у розлуці.

Сергій Лазановський та RODZYNKA

"Ми живемо у такий час, коли потрібно цінувати кожну хвилину, годину та прожитий день. "Щастя бути удвох" – це наше переосмислення ситуації, у якій опинились мільйони українців. Скільки жінок чекають на своїх чоловіків з фронту, моляться за них та мріють про той день, коли зможуть їх побачити. Скільки родин розділені сотнями та тисячами кілометрів, проте вони вірять, що обов'язково возз'єднаються знову. Незабаром День усіх закоханих і ми б хотіли цією роботою подарувати крапельку ніжності та любові усім, хто у цей день не разом", - зазначила RODZYNKA.

Своєю чергою Сергій Лазановський підкреслив, що попри відстань, зараз кожнен відчуває кохання більш гостро, ніж це було раніше, у мирний час.

Сергій Лазановський

У новій відеороботі виконавці хотіли показати життя двох закоханих, які, попри розлуку кілометрами, бережуть теплоту своїх почуттів. Однією з локацій кліпу став готель у гірській місцевості, який завдяки дизайну перетворився та справжню сучасну залу очікування вокзалу. Окрім того, кліп сповнений сценами, знятим одним кадром та цікавим режисерським задумом.

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