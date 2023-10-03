Переможець "Голосу країни" похизувався сталевими м'язами та показав, як тримає себе у формі

Переможець проєкту "Голос країни-11" Сергій Лазановський похизувався перед підписниками своєю фізичною формою.

Виконавець поділився на своїй сторінці в Instagram сторіз, в яких продемонстрував свої тренування. Ввечері Сергій ходить робити фізичні вправи на турніку у дворі, аби тримати себе у формі.

"Це боляче, але воно того варте", - зауважив артист.

Сергій Лазановський / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Результат тренувань дивує й самого артиста. У наступних історіях він пожартував, що це якийсь незнайомець робить фото у його дзеркалі.

"Вчора в хату зайшов якийсь хлоп, сфоткався у дзеркалі і пішов геть... Сказати, що у мене був шок, о нічого не сказати", - пожартував Сергій.

Сергій Лазановський / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

На фото у дзеркалі Лазановський позував у спідньому та похизувався сталевими м'язами та підтягнутою фігурою. Співак жартома зазначив, що досі не може повірити в те, що бачить у своєму відображенні.

"Так, спокійно... Поки не можу звикнути, що то я", - зізнався співак.

Сергій Лазановський / Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

До речі, нещодавно Сергій Лазановський представив свій новий трек та атмосферний кліп до нього.

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