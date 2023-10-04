Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше показав, як облаштував квартиру, яку виграв на шоу

Артист також зізнався, як заробив на ремонт свого житла.

Переможець "Голос.Діти" та "Голос країни", український співак Роман Сасанчин для програми ЖВЛ відкрив двері своєї квартири, яку виграв на дорослому "Голосі".

Житло артиста розташоване у передмісті Києва. Ремонт тут Сасанчин ще не завершив, але спальню для дружини і доньки виконавець все ж облаштував.

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Роман Сасанчин показав квартиру, яку виграв на "Голосі країни"

Кошти на ремонт Роман заробив не голосом, а працею в інтернет-магазині на складі. Переможець талант-шоу не гребує звичною роботою і запевняє, у разі чого завжди зможе прогодувати сім'ю, бо з народженням доньки відчуває більшу відповідальність.

Окрім того співак прокоментував кризові моменти у стосунках з дружиною Іванною. Подейкували, що подружжя навіть хотіло розлучитися:

"Насправді дуже сильно про це роздули. Був там момент, що ми щось там, як кіт з собакою там погиркались. Іванка така сама по собі, що може щось викласти в сторіз, всім пожалітись. Так воно в принципі і сталося", - пояснив Сасанчин.

Нагадаємо, що раніше Роман Сасанчин відповів на запитання шанувальників, чому він не на фронті. Також виконавець поділився, що наразі планує не лише розвивати кар'єру, а й давати благодійні концерти та збори коштів для допомоги нашим захисникам.

Читайте також: