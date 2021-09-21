Переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка

Невдовзі у пари народиться первісток.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин, який разом із нареченою чекає на малюка, розсекретив стать дитини.

У програмі ЖВЛ закохані поділилися, що у них народиться дівчинка. Виконавець зізнався, що мріяв саме про донечку: "У нас буде найкраща донечка у світі".

Роман Сасанчин вперше стане батьком / instagram.com/annavi_i

19-річний Рома не приховує, на реакцію мами чекав із завмиранням серця. Та виявилося, хвилювався дарма.

"Мама так зраділа, що це просто… Каже: "Буде третя Ромашечка". Тато… Трохи інакша, правда, реакція була… "Ну що, молодець, сину!" - каже", – пригадав співак.

Перспектива стати татком у 19 років не злякала й самого Романа. Отримавши від лікаря документальне підтвердження вагітності, пара вирішила, що треба одержати ще один документ – про реєстрацію шлюбу. Співак освідчився і таки почув омріяне "так". Тепер пара чекає, коли їхній шлюб зареєструють. А поки що на правах офіційної вагітної нареченої Іванка одразу намалювала для майбутнього татуся перспективу на наступні 9 місяців, сказавши, щоб він готувався до 9 місяців пекла. За словами Роми, дані Іванкою обіцянки геть не цяцянки.

"Я не знаю… Мені деколи хочеться піти десь брати шнурок, мило і… От нещодавно. Це така істерика була, що я купив не той йогурт, який треба. Там капець, що було", – поділився Рома.

instagram.com/sasanchyn_official

Та головна істерика в Ромчика ще попереду – пологи, на які вони планують піти разом.

Роман поділився, що уже дуже любить своїх дівчат і переконує, що через них музику кидати не збирається. Виконавець уже навіть встиг зібрати в Чорткові власний бойзбенд.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, раніше ведучі ТСН Падалко та Гринчук зізналися, чи планують ще дітей. Марічка виховує трьох дітей, а Святослав – одну.

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