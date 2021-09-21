Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка

Переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка

instagram.com/annavi_i

Невдовзі у пари народиться первісток.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин, який разом із нареченою чекає на малюка, розсекретив стать дитини.

У програмі ЖВЛ закохані поділилися, що у них народиться дівчинка. Виконавець зізнався, що мріяв саме про донечку: "У нас буде найкраща донечка у світі".

Роман Сасанчин вперше стане батьком / © instagram.com/annavi_i
Роман Сасанчин вперше стане батьком / instagram.com/annavi_i

19-річний Рома не приховує, на реакцію мами чекав із завмиранням серця. Та виявилося, хвилювався дарма.

"Мама так зраділа, що це просто… Каже: "Буде третя Ромашечка". Тато… Трохи інакша, правда, реакція була… "Ну що, молодець, сину!" - каже", – пригадав співак.

Перспектива стати татком у 19 років не злякала й самого Романа.  Отримавши від лікаря документальне підтвердження вагітності, пара вирішила, що треба одержати ще один документ – про реєстрацію шлюбу. Співак освідчився і таки почув омріяне "так". Тепер пара чекає, коли їхній шлюб зареєструють. А поки що на правах офіційної вагітної нареченої Іванка одразу намалювала для майбутнього татуся перспективу на наступні 9 місяців, сказавши, щоб він готувався до 9 місяців пекла. За словами Роми, дані Іванкою обіцянки геть не цяцянки.

"Я не знаю… Мені деколи хочеться піти десь брати шнурок, мило і… От нещодавно. Це така істерика була, що я купив не той йогурт, який треба. Там капець, що було", – поділився Рома.

© instagram.com/sasanchyn_official
instagram.com/sasanchyn_official

Та головна істерика в Ромчика ще попереду –  пологи, на які вони планують піти разом.

Роман поділився, що уже дуже любить своїх дівчат і переконує, що через них музику кидати не збирається. Виконавець уже навіть встиг зібрати в Чорткові власний бойзбенд.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, раніше ведучі ТСН Падалко та Гринчук зізналися, чи планують ще дітей. Марічка виховує трьох дітей, а Святослав – одну.

Наступна публікація