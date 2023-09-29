Переможець "Голосу країни" здивував прем'єрою стильного кліпу: "Нескінченно на повторі"

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський, який тепер виступає під псевдонімом RIDNYI презентує нову відеороботу "Важливо".

У новому треку експідопічний Наді Дорофєєвої закликає пам’ятати про найдорожчих – близьких, коханих та рідних. За словами співака, у вирі буденності ми часто забуваємо про елементарні речі: зателефонувати близьким серцю людям та спитати як справи.

"Важливо" за звучанням дуже проста та легка пісня, і при цьому ще і вайбова. Їй притаманний осінній настрій останніх теплих днів. Композицію написала моя музична продюсерка Ірина Батюк і вперше почувши її, я навіть задумався, а чи не почати повноцінний творчий шлях в такому стилі. Трек "Важливо" можна віднести до соул-звучання або ж формату живого бенду. Зізнаюся, що це єдиний мій трек, який я нескінченно слухаю на повторі. Щодо сенсу – ми вирішили, що не вистачає в творчості ось такої життєвої пісні про буденні цінності. Про них також важливо говорити, адже це фундамент нашого життя, особливо зараз – воєнного", - поділився Сергій.

Атмосферний кліп був знятий у Івано-Франківську. У відеороботі співак разом зі своїми музикантами з'явився у стильних образах посеред саду.

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