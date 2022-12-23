Переможець "Холостячки-2" та екскоханий Злати Огнєвіч Задворний показав фото з новою дівчиною

Переможець романтичного реаліті "Холостячка-2" та екскоханий Злати Огнєвіч Андрій Задворний вперше після гучного розриву з артисткою показався з новою дівчиною.

Так, на сторінці в Instagram підприємець запостив світлину, на якій зображений зі своєю обраницею. Пара позує спиною до камери і насолоджується заходом сонця. Фотографію Андрій супроводив лише смайлом у вигляді серця.

Андрій Задворний з новою дівчиною / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Хто ж полонив серце Андрія, він вирішив поки не розголошувати, залишивши у таємниці особу своєї коханої.

Як відомо, у фіналі шоу "Холостячка-2", героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч, артистка обирала між двома чоловіками – Дмитром Шевченком та Андрієм Задворним. У підсумку, Огнєвіч надала перевагу Задворному. Втім, за півтора місяці після закінчення шоу чоловік покинув Злату.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Андрій заявив, що зрозумів, що не має почуттів до Злати, прийшов до неї і просто на порозі сказав про розрив.

Андрій Задворний та Злата Огнєвіч

Цю ситуацію Огнєвіч переживала дуже болісно, і навіть зверталася за допомогою до спеціалістів, аби вони допомогли пережити цей біль. Співачка ділилася, що до кінця Андрія ще не пробачила. Він навіть не поцікавився, як справи Злати після повномасштабного вторгнення РФ до України.

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