Переможець "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч Задворний закрутив роман з 19-річною моделлю з Чернівців

Переможець реаліті "Холостячка-2", екскоханий співачки Злати Огнєвіч Андрій Задворний тиждень тому оприлюднив фото зі своєю новою дівчиною.

Втім, підприємець не показав ані її обличчя, ані розповів, чи, хоча б, натякнув, хто вона. Та пильні юзери вирахували, з ким же, після розриву з Огнєвіч, почав зустрічатися Задворний.

Так, у Мережі ширяться фото, на яких Андрій зображений разом з 19-річною моделлю Юлією Поляк родом з Чернівецької області, з міста Сторожинець.

Ймовірна дівчина Андрія Задворного / Фото: instagram.com/julia_poliak

Пара зазнімкована під час ніжного поцілунку. Втім, офіційно ані Андрій, ані Юлія свої стосунки поки не підтвердили.

Андрій Задворний з новою дівчиною

Нагадаємо, що підприємець Андрій Задворний став переможец романтичного реаліті "Холостячка-2", головною героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч. Та вже за 1,5 місяці пара розійшлася. Як з'ясувалося, ініціатором розриву стосунків став саме Андрій. Він зазначив, що перестав відчувати до Злати будь-які теплі почуття і не сумує за нею.

Огнєвіч розрив пережила дуже болісно і навіть зверталася до спеціалістів, аби впоратися з болем.

Тиждень тому, вперше після публічного розриву з Огнєвіч, Андрій Задворний повідомив, що закрутив новий роман.

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