Переможець "Ліги Сміху" Марк Куцевалов розповів про благодійний піший похід та хто його супроводжував 850 кілометрів

На глядачів очікує повернення зіркового сезону "Битви титанів", у якому зберуться найсильніші команди за усю історію проєкту: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Горобчик", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" та "Веселі Бобри" (збірна команд "Загорецька Людмила Степанівна" та "Стоянівка"). Разом із ними створювати настрій українцям будуть тренери - Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Володимир Дантес та Станіслав Боклан. Найкращі коміки відтепер в ефірі телеканалу ТЕТ.

Окрім того, в одному з номерів очікується поява улюбленця глядачів "Ліги Сміху" - команди "Примарний Гонщик" та її учасника – Марка Куцевалова. Комік та переможець другого сезону проєкту сьогодні завітав до студії "Сніданку з 1+1".

Ведучі Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв пригадали нещодавній піший похід Куцевалова, який за 18 днів подолав шлях з рідного Чорноморська до Говерли. Похід мав благодійну ціль – зібрати близько 3 млн гривень на машини швидкої допомоги. Щодня на Марка очікували різноманітні пригоди, ночувати доводилось на пожежній станції та навіть посеред поля на баштані. Попри це, він завжди був у гарному настрої та навіть знімав розважально-гумористичні відео для своїх підписників у соцмережах.

Від Чорного моря до Говерли пішки: Марк Куцевалов розкрив подробиці благодійного реаліті-походу

Комік говорить, що вперше спробував піший похід на велику відстань минулого року, влаштувавши челендж для перевірки власних можливостей.

"Ще рік тому я вперше пішов вздовж моря - 26 годин без сну. Тоді це була звичайна пригода без конкретної цілі, я придивлявся, влаштував собі певний вихід із зони комфорту. Ти йдеш, поруч нікого, біля тебе тільки море, пісок, без зв’язку, взагалі може статись що завгодно", - прокоментував Куцевалов.

А от благодійну пішу ходу до Говерли комік влаштував вже в форматі Instagram-реаліті. Переможець "Ліги Сміху" фільмував власні пригоди та видавав їх в форматі розважально-гумористичних відео.

Щодо того, хто супроводжував коміка під час 850-кілометрового походу, Куцевалов зізнався, що знайшлись ті, які приєднались за власним бажанням до його ініціативи і також долали цей шлях разом з ним.

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