Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Переможець "Ліги Сміху" Марк Куцевалов розповів про благодійний піший похід та хто його супроводжував 850 кілометрів

Переможець "Ліги Сміху" Марк Куцевалов розповів про благодійний піший похід та хто його супроводжував 850 кілометрів

Дата публікації
Перегляди
909
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Переможець "Ліги Сміху" Марк Куцевалов розповів про благодійний піший похід та хто його супроводжував 850 кілометрів

Марк Куцевалов

Вже 23 вересня о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення гумористичного проєкту "Ліга Сміху" від Студії "Квартал 95".

На глядачів очікує повернення зіркового сезону "Битви титанів", у якому зберуться найсильніші команди за усю історію проєкту: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Горобчик", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" та "Веселі Бобри" (збірна команд "Загорецька Людмила Степанівна" та "Стоянівка"). Разом із ними створювати настрій українцям будуть тренери - Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Володимир Дантес та Станіслав Боклан. Найкращі коміки відтепер в ефірі телеканалу ТЕТ.

Окрім того, в одному з номерів очікується поява улюбленця глядачів "Ліги Сміху" - команди "Примарний Гонщик" та її учасника – Марка Куцевалова. Комік та переможець другого сезону проєкту сьогодні завітав до студії "Сніданку з 1+1".

Ведучі Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв пригадали нещодавній піший похід Куцевалова, який за 18 днів подолав шлях з рідного Чорноморська до Говерли. Похід мав благодійну ціль – зібрати близько 3 млн гривень на машини швидкої допомоги. Щодня на Марка очікували різноманітні пригоди, ночувати доводилось на пожежній станції та навіть посеред поля на баштані. Попри це, він завжди був у гарному настрої та навіть знімав розважально-гумористичні відео для своїх підписників у соцмережах.

Від Чорного моря до Говерли пішки: Марк Куцевалов розкрив подробиці благодійного реаліті-походу

Від Чорного моря до Говерли пішки: Марк Куцевалов розкрив подробиці благодійного реаліті-походу

Комік говорить, що вперше спробував піший похід на велику відстань минулого року, влаштувавши челендж для перевірки власних можливостей.

"Ще рік тому я вперше пішов вздовж моря - 26 годин без сну. Тоді це була звичайна пригода без конкретної цілі, я придивлявся, влаштував собі певний вихід із зони комфорту. Ти йдеш, поруч нікого, біля тебе тільки море, пісок, без зв’язку, взагалі може статись що завгодно", - прокоментував Куцевалов.

А от благодійну пішу ходу до Говерли комік влаштував вже в форматі Instagram-реаліті. Переможець "Ліги Сміху" фільмував власні пригоди та видавав їх в форматі розважально-гумористичних відео.

Щодо того, хто супроводжував коміка під час 850-кілометрового походу, Куцевалов зізнався, що знайшлись ті, які приєднались за власним бажанням до його ініціативи і також долали цей шлях разом з ним.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
909
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація