Переможець нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2024" довів до сліз зверненням до українців і ЗСУ

Український співак Артем Котенко переміг на Національному відборі на пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2024".

12-річному артисту перемогу принесла конкурсна пісня "Дім". Завдяки виступу Артему вдалося отримати 5 балів від журі й максимальних 6 – від глядачів. Під час оголошення результатів турнірної таблиці музикант ледь стримував хвилювання, а коли почув про власне перше місце – дав волю всім емоціям. І вже зі сльозами радості хлопець отримав омріяну нагороду, яка символізує лише одне – саме Артем Котенко представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2024".

Перебуваючи у стані шоку, співак-переможець виголосив чуттєву промову й подякував не лише суддям і глядачам за підтримку, а й ЗСУ за можливість втілювати дитячі мрії.

"Я дуже всім вдячний за голоси. Вдячний журі за те, що оцінили мене чесно. Вдячний ЗСУ за те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій", - зворушив юнак.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2024" відбудеться вже цього року 16 листопада у Мадриді, Іспанія. Там на головній сцені за музичну першість боротимуться 17 країн. Своєю чергою, Артем Котенко вийде з переможною піснею "Дім", в яку були закладені глибокі сенси про власну домівку як символ безпеки.

Читайте також: