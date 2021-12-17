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Переможець "Танців" Логай розсекретив свій найбільший гонорар за один знімальний день

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Переможець "Танців" Логай розсекретив свій найбільший гонорар за один знімальний день

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Також зірка розповів, від чого залежать гонорари артистів.

Переможець проєкту "Танці з зірками", актор Артур Логай, вирішив розповісти прихильникам про свої гонорари.

На YouTube-каналі "Люкс ФМ" артист поділився, що зазвичай гонорари акторів залежать від їхньої популярності, а  також від проєкту, в якому знімається артист. Як зізнається Логай, йому взагалі складно назвати ціну, яку він хотів би, щоб йому заплатили.

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

"Є люди, з якими я можу порадитися. Бо мені складно сформувати якусь ціну для себе", - поділився зірка.

Втім, Артур таки розсекретив, який найбільший гонорар отримував за один знімальний день.

"Я ж чесно працюю. У мене ФОП. Я можу про це розповідати. 13 тис грн я найбільше отримував", - поділився актор.

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