Переможець "Танців" Логай розсекретив свій найбільший гонорар за один знімальний день

Також зірка розповів, від чого залежать гонорари артистів.
Переможець проєкту "Танці з зірками", актор Артур Логай, вирішив розповісти прихильникам про свої гонорари.
На YouTube-каналі "Люкс ФМ" артист поділився, що зазвичай гонорари акторів залежать від їхньої популярності, а також від проєкту, в якому знімається артист. Як зізнається Логай, йому взагалі складно назвати ціну, яку він хотів би, щоб йому заплатили.
"Є люди, з якими я можу порадитися. Бо мені складно сформувати якусь ціну для себе", - поділився зірка.
Втім, Артур таки розсекретив, який найбільший гонорар отримував за один знімальний день.
"Я ж чесно працюю. У мене ФОП. Я можу про це розповідати. 13 тис грн я найбільше отримував", - поділився актор.
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