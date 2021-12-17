Переможець "Танців" Логай розсекретив свій найбільший гонорар за один знімальний день

Переможець "Танців" Логай розсекретив свій найбільший гонорар за один знімальний день

Також зірка розповів, від чого залежать гонорари артистів.

Переможець проєкту "Танці з зірками", актор Артур Логай, вирішив розповісти прихильникам про свої гонорари.

На YouTube-каналі "Люкс ФМ" артист поділився, що зазвичай гонорари акторів залежать від їхньої популярності, а також від проєкту, в якому знімається артист. Як зізнається Логай, йому взагалі складно назвати ціну, яку він хотів би, щоб йому заплатили.

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

"Є люди, з якими я можу порадитися. Бо мені складно сформувати якусь ціну для себе", - поділився зірка.

Втім, Артур таки розсекретив, який найбільший гонорар отримував за один знімальний день.

"Я ж чесно працюю. У мене ФОП. Я можу про це розповідати. 13 тис грн я найбільше отримував", - поділився актор.

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