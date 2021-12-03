Переможець "Танців з зірками" Леонов вперше зізнався, що зраджував дружину

Ситуація сталася п'ять років тому.

Учасник "Танців з зірками" Макс Леонов, який у різних сезонах танцював з ведучою Машою Єфросиніною, співачкою Євгенією Власовою, акторкою Оленою Кравець, а зі співачкою Сантою Дімопулос переміг минулоріч, шокував правдою.

У програмі "Зірковий шлях" хореограф вперше зізнався, що зраджував свою цивільну дружину Юлію. А коханкою стала партнерка Леонова, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл.

Макс Леонов з коханою Юлею / instagram.com/maksleonov_official

З Юлією Макс познайомився ще коли йому було 17. Танцівника запросили викладати хореографію для дітей, де тренерством також займалася і старша на декілька років Юлія. Та зустрічатися закохані почали після чотирьох років знайомства. Разом пара вони вже дев'ять років. Та Макс зізнався, що були у їхніх стосунках й непрості часи.

"Ледь не розійшлися через мене. Було найстрашніше, чого бояться всі. Це була зрада. І це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Чотири п'ять років тому. Так, це мій бік. Серйозний, я це визнаю", - відверто сказав Леонов.

Макс Леонов з коханою Юлею / instagram.com/maksleonov_official

Його роман на стороні тривав близько року, однак від дружини танцівник не йшов. Макс припускає, що, можливо, так могло і далі тривати, якби коханка не поставила його перед вибором. Дівчина вирішила написати Юлі та прикріпила фото.

Сварка вдома на Леонова чекала серйозна. Та, врешті, Юлія вирішила дати йому другий шанс:

"Вона вирішила, що все ж таки треба дати мені можливість роздуплитися і дати зрозуміти, хто я є насправді. Вона дуже сильна, вона дуже мудра", - сказав Леонов.

Макс Леонов з коханою Юлею / instagram.com/maksleonov_official

Макс нарешті освідчився Юлії та пара вже планує весілля. Хореограф зізнався, що мріє про церемонію не в Україні, а десь "подалі, у гарному місці".

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