Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов після 11 років розійшовся з дружиною, якій зраджував

Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов зізнався, що після 11 років стосунків розійшовся з цивільною дружиною Юлією.

За словами хореографа, вже рік, як вони з екскоханою взагалі не спілкуються. Леонов пояснив, що краще у їхніх взаєминах не ставало, тож вони прийняли рішення більше не мучити одне одного:

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку. Це все складно, авжеж, але потрібно рухатись далі і розвиватись!" - прокоментував Леонов своє особисте життя у YouTube-проєкті "СК Life".

Макс Леонов з ексдружиною / Фото: instagram.com/maksleonov_official

На початку січня цього року Макс Леонов зізнавався, що вони з Юлією переживають кризу у стосунках. На це, зокрема, за словами танцівника, вплинула повномасштабна війна. Тоді ж Леонов сказав, що вони з Юлією намагаються подолати кризу і він сподівається що все налагодиться.

Макс Леонов з дружиною / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Зазначимо, що 2021 року Макс Леонов приголомшив зізнанням на всю країну, що зраджував дружині. Його роман на стороні тривав рік. А коханкою стала партнерка Леонова, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл. Юлія дізналася про цей роман. Пара тоді була на межі розриву, однак їм вдалося зберегти стосунки.

Макс Леонов з дружиною / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Нагадаємо, що Макс Леонов був учасником шоу "Танці з зірками". У різних сезонах він танцював з ведучою Машою Єфросиніною, співачкою Євгенією Власовою, акторкою Оленою Кравець, а зі співачкою Сантою Дімопулос переміг на проєкті 2020 року.

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