Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов після розлучення заінтригував новим романом

Учасник проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов вперше після розлучення з колишньою цивільною дружиною Юлією прокоментував своє особисте життя.

За словами танцівника, він завжди намагається знайти час у щільному робочому графіку задля романтичних побачень, адже не уявляє свого життя без коханої людини. Тим не менш, наразі Макс приховує, чи дійсно його серце зайняте. Водночас наголошує, що завжди закоханий у власну справу й плоди своєї праці.

"Безумовно без особистого неможливо. Ми всі люди. І кожній людині потрібна людина. Тому іноді з'являється час, але не завжди. І закоханий я, по-перше, в себе й танці", - зізнався Макс в коментарі "ЖВЛ представляє".

Макс Леонов / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Зазначимо, нещодавно Макс Леонов вийшов з цивільного шлюбу після 11 років стосунків. Пара не пережила серйозну кризу на тлі повномасштабного вторгнення й навіть припинила спілкуватися. А за декілька років до розриву знаменитість заявляв, що зраджував коханій, проте свого часу їм вдалося порозумітися. І зрештою, пара навесні цього року прийняла рішення більше не бути разом.

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв прокоментував кризу з молодшою на 20 років коханою та заінтригував, чи розійшовся з нею.

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