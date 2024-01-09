Переможець "Танців з зірками" Макс Леонов відверто розповів про кризу у стосунках із дружиною

Учасник різних сезонів "Танців з зірками" Макс Леонов, який здобув перемогу на проєкті у парі зі співачкою Сантою Дімопулос, відверто розповів про кризу у стосунках із цивільною дружиною.

Хореограф зізнався, що нині вони з коханою Юлією переживають не найкращі часи. На стосунки пари неабияк вплинула повномасштабна війна.

"Авжеж, війна вплинула на стосунки. Війна впливає на всіх. Ми теж не залишились осторонь. Складні часи у всіх", - розповів танцівник на шоу від "Люкс ФМ".

Макс Леонов з коханою Юлею / Фото: instagram.com/maksleonov_official

За словами Леонова, нині вони з Юлією намагаються подолати кризу. Хореограф переконаний, що їм це вдасться зробити.

"Ми в процесі подолання кризи. Але я думаю, що все буде гаразд. Найбільшу тріщину дало емоційне напруження, воно нікуди не дівається, а також зовнішні фактори війни", - поділився Макс.

А от на запитання, чи живуть вони зараз разом, Леонов не став відповідати. Натомість танцівник зізнався, що поки не планує весілля з коханою. Хореограф говорить, що спочатку потрібно вирішити всі особисті питання.

Макс Леонов з коханою Юлею / Фото: instagram.com/maksleonov_official

"Я не буду відповідати на це запитання, тому що ми і жили разом, і роз'їжджалися, і з'їжджалися. Зараз точно не до весілля, тому що є першочергові питання, які потрібно закривати", - додав танцівник.

Зазначимо, Макс Леонов разом із цивільною дружиною вже переживав серйозну кризу. Танцівник раніше розповідав, що майже рік мав роман на боці, а Юлія про це дізналась. Пара тоді була на межі розриву, однак їм вдалося зберегти стосунки.

Макс Леонов з коханою Юлею / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком-іноземцем. Знаменитість зізналась, чим її здивував Алмаз.

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