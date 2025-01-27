Переможці "Євробачення-2024" Nemo неочікувано скасували концерт в Україні і пояснили чому

Артисти були вимушені відмовитися від виступу не лише в Києві, але й в інших запланованих містах.

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo вже в березні мали виступити в Києві, однак їхній концерт не відбудеться.

Артисти скасували свій європейський тур. Навесні Nemo не будуть давати концерти. Співаки вже й пояснили причину такого рішення. Як говорять артисти, після перемоги на "Євробаченні" вони не змогли повністю зосередитися на новій музиці. Того матеріалу, який вони підготували, просто недостатньо, аби відіграти якісний концерт.

"З важким серцем я оголошую про перенесення свого європейського туру. Я знаю, як ви всі на це чекали. Я розумію, що ця новина може розчарувати вас, і хочу попросити вибачення за можливі незручності. Минулого року в мене було дуже важливе особисте усвідомлення: великі речі потребують часу. І якщо я не зроблю своїм пріоритетом приділяти достатньо часу новій музиці, у неї не буде шансів стати чудовою", — поділилися Nemo.

Небінарний переможець "Євробачення-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

Тож, наразі артисти повністю зосереджуються на новому альбомі. Виконавці обіцяють прихильникам підготувати якісну музику. Щодо концертів, то вони переносять їх на жовтень-грудень цього року. Щоправда, коли все ж таки Nemo приїдуть до України, наразі невідомо. Співаки обіцяють повідомити нові дати згодом.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських зробив заяву про свої концерти. Артист зізнався, що вирішив взяти паузу в концертній діяльності і пояснив чому.

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