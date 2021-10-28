Переможниця "Голосу країни" Муха після розлучення зустріла нове кохання: "Надзвичайний чоловік"

Співачка розповіла про нового обранця.

Переможниця "Голосу країни-9", співачка та скрипалька Оксана Муха після болісного розлучення з чоловіком поділилася, що зустріла нове кохання.

Так, 40-річна виконавиця розповіла в інтерв'ю Ростиславу Калацинському, що вже 9 місяців вона зустрічається з чоловіком. Його артистка розсекречувати не квапиться, втім, зазначила, що обранець – львівський художник, разом з яким їй добре. Він багато років жив за кордоном та працював у Німеччині.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

"9 місяців… Можна було б вже дитину народити, але не можна такими швидкими кроками рухатися. Тому що, ми зрілі люди і хочеться ще набутися і зрозуміти одне одного, відчути, що саме це воно. Це надзвичайний чоловік, дуже самодостатній. Він подобається мені, як особистість, його мислення, його сприйняття світу. У нас є багато спільного в людяності, ми розуміємо одне одного", – поділилася співачка.

Оксана Муха / instagram.com/mukha_oksana_official

Муха додала, що коханий також розлучений, втім, він розійшовся з дружиною, коли діти вже стали дорослими. Знаменитість додала, що чоловік прекрасний, але "щастя любить тишу".

Зауважимо, Оксана Муха була заміжня з чоловіком на ім'я Богдан. Пара розлучилася шість років тому. Ця сторінка її особистого життя була досить болісною. Вона важко переживала розлучення, але розуміла - так буде краще, бо почуття перегоріли. Співачка виховує сина Данила.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання