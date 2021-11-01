Переможниця "Голосу країни" Муха показала рідкісні фото свого сина: "Як схожі"

За два роки Данило добряче змінився.

Переможниця "Голосу країни-9", співачка та скрипалька Оксана Муха показала свого сина.

Так, 40-річна виконавиця виховує хлопчика Данила. Його артистка народила у шлюбі з чоловіком на ім’я Богдан, з яким розлучилася 6 років тому. Знаменитість рідко показує нащадка, але цього разу вирішила порівняти фото з ним з різницею у два роки.

На першому знімку Муха обіймає усміхненого Данила, сидячи на пляжі.

Оксана Муха з сином / instagram.com/mukha_oksana_official

На другій світлині зіркова мама та син позують на великому камені. За цей час син виконавиці дуже змінився.

Оксана Муха з сином / instagram.com/mukha_oksana_official

"Час... Так швидко летить… Намагаюсь набутись, наобійматись… A у вас як? Чи встигаєте…" – написала вона.

У відповідь користувачі написали, що у співачки росте син-красень та зазначили, що юнак дуже схожий на маму.

Який вже дорослий синуля

Ого! Такий парубок!

Оксаночко, які ви схожі с сином! Бажаю побільше з ним проводити часу!

Данило змужнів... Ви обоє прекрасні, щастя вам

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