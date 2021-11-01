Переможниця "Голосу країни" Муха показала рідкісні фото свого сина: "Як схожі"

За два роки Данило добряче змінився.
Переможниця "Голосу країни-9", співачка та скрипалька Оксана Муха показала свого сина.
Так, 40-річна виконавиця виховує хлопчика Данила. Його артистка народила у шлюбі з чоловіком на ім’я Богдан, з яким розлучилася 6 років тому. Знаменитість рідко показує нащадка, але цього разу вирішила порівняти фото з ним з різницею у два роки.
На першому знімку Муха обіймає усміхненого Данила, сидячи на пляжі.
На другій світлині зіркова мама та син позують на великому камені. За цей час син виконавиці дуже змінився.
"Час... Так швидко летить… Намагаюсь набутись, наобійматись… A у вас як? Чи встигаєте…" – написала вона.
У відповідь користувачі написали, що у співачки росте син-красень та зазначили, що юнак дуже схожий на маму.
- Який вже дорослий синуля
- Ого! Такий парубок!
- Оксаночко, які ви схожі с сином! Бажаю побільше з ним проводити часу!
- Данило змужнів... Ви обоє прекрасні, щастя вам
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