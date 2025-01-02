Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха на рік йде зі сцени і назвала причину: "Мені боляче"

Переможниця "Голосу країни-9" Оксана Муха оголосила, що на рік йде зі сцени.

Артистка пояснила, що нині неабияк виснажена. Зокрема, знаменитість активно дає благодійні концерти і намагається якомога більше працювати, щоб знайти кошти на допомогу військовим. Однак виконавиця наразі просто виснажена, тож їй необхідно перепочити.

"Я навіть у часи хвороби не зробила тієї паузи, яку мала б мати. Мені боляче, що я нічого не роблю. І я постійно себе товчу, щоб ті гроші знайти. Але я відчуваю, що мені теж треба якийсь видих", - поділилася виконавиця в ефірі ТРК "Перший Західний".

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Тож, Оксана Муха оголосила, що бере паузу та на певний час йде зі сцени. Зокрема, близько року співачка планує перебувати в творчій відпустці.

"Я беру відпустку", - оголосила артистка.

Зазначимо, Оксана Муха стала відомою після перемоги в дев'ятому сезоні "Голосу країни", де її тренером був молдавський співак Дан Балан. Наразі виконавиця разом із сином мешкає у Львові. У вересні 2022 року артистка зізналась, що понад рік боролася з раком. З якою саме онкологією Оксана Муха мала справу – невідомо.

Нагадаємо, наприкінці року співачка Христина Соловій оголосила про паузу в концертній діяльності. Артистка пояснила, чому певний час не з'являтиметься на сцені.

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