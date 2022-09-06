Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха вперше показала коханого, який був поруч з нею під час боротьби з раком

Переможниця "Голосу країни-9", співачка Оксана Муха вперше показала свого обранця, який разом з нею пройшов важкий шлях боротьби з онкологією.

Переможниця "Голосу країни-9" Оксана Муха днями приголомшила своїх шанувальників зізнанням – останній рік співачка боролася з раком.

За словами артистки, цей надскладний шлях боротьби з онкологією їй допоміг пройти її коханий. Ще у жовтні 2021-го року Оксана Муха ділилася, що зустріла своє кохання. Втім, розсекречувати обранця виконавиця не квапилася. Лише казала, що коханий – львівський художник, разом з яким їй добре. Він багато років жив за кордоном та працював у Німеччині.

Коханий Оксани Мухи Микола Струс / Фото: instagram.com/nikostrus

Коли ж Муха поділилася, що подолала рак, тоді ж вона вперше розсекретила коханого. Обранця Оксани звуть Микола Струс. Як він написав про себе в шапці профілю: "Український художник, який створює картини на шкірі, використовуючи спеціальні авторські фарби. Особливо майстерний у жанрі портрету".

Оксана Муха з коханим / Фото: instagram.com/nikostrus

Коханий Оксани Мухи не раз малював її портрети / Фото: instagram.com/nikostrus

До речі, коли Оксана Муха розповіла про онкохворобу, вона вперше показала, як змінилася за цей час. Втім, артистка опублікувала не фото, а саме свій портрет, який створив її чоловік:

"Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій ангел-охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи – "Я перемогла". Такою мене бачило небагато людей", - розповіла Оксана.

Такою Оксану зобразив її коханий / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Зазначимо, що Оксана Муха була заміжня з чоловіком на ім'я Богдан. Пара розлучилася сім років тому. Ця сторінка її особистого життя була досить болісною. Вона важко переживала розлучення, але розуміла - так буде краще, бо почуття перегоріли. Співачка виховує сина Данила.

У жовтні 2021-го Муха розповідала, що її коханий також розлучений, втім, він розійшовся з дружиною, коли діти вже стали дорослими.

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