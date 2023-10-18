Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна розсекретила ім'я другої доньки: "Обирав тато"

Також знаменитість пояснила, що воно означає.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна через тиждень після пологів розсекретила ім'я новонародженої доньки.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото з дівчинкою. Як розповіла блогерка, вони з чоловіком-американцем вже визначилися з іменем для донечки. Якщо ж першу дитину називала саме Олександра, то цього разу її обранець. Чоловік блогерки обрав для донечки ім'я Аспен.

Олександра Шульгіна з молодшою донькою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Знаменитість зазначила, що в перекладі воно означає "осика". Окрім того, в США є таке місто Аспен, яке неабияк гарне.

"Знайомтеся, наша синьоока брюнетка! Наша зірочка, яку ми назвали Аспен (Aspen). Ім'я обирав цього разу тато. У перекладі – це "осика", а також одне з найкрасивіших міст в Америці", - поділилася знаменитість.

Молодша донька Олександри Шульгіної / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Зазначимо, Олександра Шульгіна вдруге стала мамою 9 жовтня. У знаменитості в Лос-Анджелесі народилася дівчинка. Також блогерка виховує ще одну доньку, яку звати Анджелікою.

Нагадаємо, раніше співачка СолоХа розсекретила незвичайне ім'я молодшої доньки. Також виконавиця показала, як минуло хрещення новонародженої дівчинки.

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