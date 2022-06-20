Переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна виходить заміж і показала свого обранця

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, зізналася, що виходить заміж за батька своєї дитини.

Олександра Шульгіна вже три з половиною роки проживає у Сполучених Штатах, де 3 червня народила доньку.

Як зізналася переможниця "Холостяка-1", вона заручилася з батьком своєї дитини. Про це вона розповіла YouTube-каналу "ДеЯк".

"Це було дуже не романтично, зовсім не так, як у кіно. Це було в ліжку, напередодні моєї поїздки в Україну в січні. Тому немає жодних фотографій, відеознімань. З весілля будуть фото, буде відео", — розповіла Шульгіна.

Олександра Шульгіна з нареченим / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Весілля пара планувала відзначати цього серпня, але через війну святкування перенесли:

"Ми взагалі планували у серпні в Україні й їхати до України. Але, з огляду на всі обставини, все це переноситься на наступний рік. Весільну сукню я ще знайшла до того, як я свого чоловіка зустріла, тож із цим питань немає. А щодо локації ми не починали займатися організацією. І, мабуть, дякувати Богові, що не вносили жодних завдатків нікуди. Вийшло, що в січні було освідчення, далі я полетіла до України, а за три тижні почалася війна".

Чоловік Олександри з Латинської Америки, його імені жінка не розголошує: особисте життя не хоче робити публічним. Лише зізналася, що він займається нерухомістю в Каліфорнії. Саме заради коханого Шульгіна й переїхала з Маямі до Лос-Анджелеса, де й завагітніла й народила первістка.

Олександра у червні вперше стала мамою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Щоправда, Олександра — прихильниця гостьового шлюбу (шлюбні стосунки між партнерами, що не проживають разом): "Я досі вважаю, що гостьовий шлюб — це найкращий шлюб, який може існувати. Я навіть пропонувала своєму чоловікові таке, але він сказав: "Ти що, як таке можливо?", — тобто він наполіг на тому, щоб ми жили разом".

Втім, Шульгіна все ж розглядає можливість якийсь час жити окремо з донькою. "В мене є ця мрія й я навіть зараз йому кажу, що, може на зиму (бо він не може переїхати), ми будемо з малечею в Маямі, а ти будеш тут і будеш до нас приїжджати. Не знаю, щось таке в мене бачення. Звісно, коли з'явилася мала, то хочеться, щоб твій чоловік був поряд. Але інколи, може потім, захочеться відпочити. І ось для цього можна поїхати на місяць, на два в Маямі. Мені здається, що щасливий шлюб — це шлюб, коли люди відпочивають одне від одного".

Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Жінка припускає, що такий формат для неї близький через те, що вона звикла за свої 34 роки до самостійного життя. "Але зараз ми живемо у великому будинку, якщо мені треба свій час, свій простір, то в мене він є", — резюмувала Олександра Шульгіна.

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