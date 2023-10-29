Переможниця "Холостяка-1" Шульгіна розсекретила свою вагу через три тижні після пологів

Також знаменитість розповіла, як поява дітей вплинула на її шлюб із чоловіком.

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна відверто поспілкувалася з прихильниками.

В Instagram у блогерки поцікавилися, як вона повертає фізичну форму після пологів та скільки вже важить. Олександра наголосила, що найголовніше – це не вага, а щоб тіло було в тонусі. Шульгіна зазначила, що нині активно тренується та правильно харчується. Наразі блогерка, яка три тижні тому вдруге стала мамою, важить 71 кілограм.

"Важу 71 кг. Але важлива не цифра на вагах, а відображення в дзеркалі та склад тіла: скільки м'язів, підшкірного жиру, вісцерального, води", - чесно відповіла Саша.

Олександра Шульгіна з молодшою донькою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Також Шульгіна поділилася, як поява дітей вплинула на її шлюб з чоловіком-іноземцем. За словами блогерки, їхні стосунки стали ще міцнішими. Щоправда, знаменитість наголосила, що вони були щасливими разом й до появи дітей.

"Діти – це велика перевірка стосунків. Чим їх більше – тим складніше. Якщо у вас від самого початку все добре, ви розмовляєте, у вас є пристрасть, розуміння та кохання, то знаючи психологію стосунків, маючи допомогу з дітьми, ваші стосунки стануть ще міцнішими. У нас саме так", - поділилася блогерка.

Олександра Шульгіна з чоловіком / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, Олександра Шульгіна вдруге стала мамою 9 жовтня. Блогерка в Лос-Анджелесі народила дівчинку, якій тато обрав незвичайне ім'я. Також знаменитість разом з чоловіком виховує старшу доньку Анджеліку.

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