Переможниця "Холостяка-1" Шульгіна шокувала вартістю пологів в США і сумою витрат на місяць

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна розповіла, скільки коштують пологи в США та скільки вона витрачає на місяць на себе.

Загалом, незабаром знаменитість має вдруге народжувати. Як зізналась Олександра, пологи обійдуться їй з чоловіком в кругленьку суму. Лише лікарці за надані послуги вона має заплатити понад 30 тисяч доларів. Також окремо Шульгіна платитиме за палату та ліки, а це 40 тисяч доларів.

Олександра Шульгіна з донькою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Ми обрали лікарку, яка не бере страхову. Вона така лікарка, що до неї черга. Приватна лікарка. У неї є прайс, який вона бере за те, що вона тебе веде дев'ять місяців і за пологи. Окремо ми маємо заплатити за кімнату у лікарні та за всі аналізи. Лікарка коштує понад 30 тисяч доларів. Палату і ліки покриє страхова. Палата коштує 40 тисяч доларів. Я коли вперше народжувала, я була шокована. Це клініка в Лос-Анджелесі", - розповіла блогерка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також Олександра зізналась, скільки коштів витрачає на місяць на себе. Загалом, Шульгіній на власні потреби потрібно близько 12 тисяч доларів.

Олександра Шульгіна з донькою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Я дуже багато витрачаю на дитину. Зараз ще й на другу дитину. Собі зараз я одяг не купую, це буде трішки пізніше. Кошти йдуть на манікюр, якийсь косметолог, спортзал. Манікюр коштує 120 доларів, стільки ж коштує педикюр. У середньому на місяць витрачаю 10-12 тисяч доларів", - поділилася знаменитість.

А от блогер Олександр Волошин нещодавно зізнався, скільки коштів на місяць заробляє. Також зірка Мережі розсекретив, що саме йому приносить дохід.

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