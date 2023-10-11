Переможниця "Холостяка-1" Шульгіна вдруге стала мамою та показала новонароджену доньку

Переможниця першого сезону шоу "Холостяк" Олександра Шульгіна вдруге стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Блогерка зізналась, що донька мала народитися 10 жовтня, однак вона з'явилася на світ саме 9.

Донька Шульгіної народилася з вагою 4,2 кіло. Олександра вже показала перше фото новонародженої дівчинки. На знімку щаслива блогерка в пологовому будинку тримає на руках крихітну донечку.

Олександра Шульгіна з новонародженою донькою / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

"Ласкаво просимо до цього світу, наша зірочка! Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, але ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні та шести днях. Богатирка! Рости здоровенька і щасливенька! Вдома на тебе чекає сестричка, два брати і всі тебе дуже люблять. І моя сім'я в Instagram тебе теж буде любити. Ти – взагалі втілення любові. Саме її я відчувала з тобою усі ці дев'ять місяців", - поділилася блогерка.

Зазначимо, Олександра Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022 року. У неї народилася донька, яку вона назвала Анджелікою. Батьком дитини став американець, ім'я якого блогерка приховує. Того ж місяця коханий освідчився Олександрі. Про другу вагітність Шульгіної стало відомо наприкінці квітня цього року.

Олександра Шульгіна з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Нагадаємо, українська ведуча Лілія Ребрик теж готується знову стати мамою. Знаменитість вагітна третьою дитиною.

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