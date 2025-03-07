Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька розійшлася з бойфрендом: "Мені боляче, сумно, страшно"

Переможниця проєкту "Холостяк-12" з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька оголосила про розрив із бойфрендом.

Відповідну новину вона повідомила у своєму Instagram. Пара була разом протягом двох років, однак прийняла рішення йти різними шляхами. Лозовицька поділилася, що неабияк вдячна Володимиру за цей час, який вони були в стосунках. За словами моделі, чоловік дарував їй кохання, турботу та тепло. Окрім того, з ним вона відчула, що таке здорові стосунки, відданість та спокій. Утім, все ж таки пара вирішила, що їм краще бути окремо.

"Я неймовірно вдячна цій людині за всю турботу, любов та тепло, що вона мені подарувала. За те, що показала, якими можуть бути здорові стосунки, яким може бути ставлення до жінки, якою може бути дружба в стосунках. З ним я зрозуміла, що таке справжня відданість і як це - відчувати спокій поруч", - поділилася модель.

Катерина Лозовицька з колишнім бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька не стала розкривати причин розриву. Блогерка лиш зазначила, що ніхто в цьому не винен. Також модель додала, що вони припиняють стосунки на позитивній ноті без образ одне на одного.

"Це були прекрасні два роки. Ми пройшли дуже багато всього пліч-о-пліч. Ми рідні люди. Проте, на жаль, іноді шляхи розходяться, і ніхто в цьому не винен. Так сталося і в нашому випадку. Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність та бажання неймовірного щастя одне одному. Мені боляче, мені сумно, мені страшно. Проте це життя і так буває", - додала Катерина.

Катерина Лозовицька з колишнім бойфрендом

Нагадаємо, прихильники Лозовицької вже давно запідозрили, що в її стосунках проблеми. Модель згодом повідомила, що вони з обранцем переживають кризу. Врешті, пара не змогла пройти випробування на міцність.

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