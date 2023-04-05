Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька розповіла, як п'яний Топольський просив її повернутися

Переможниця реаліті "Холостяк-12" Катерина Лозовицька поділилася подробицями розставання з головним героєм шоу Алексом Топольським.

Зокрема, модель назвала колишнього брехуном, оскільки раніше він стверджував, що саме він став ініціатором їхнього розриву. Та на YouTube-каналі "А я говорила" Катерина зазначила, що це було їхнє обопільне рішення:

"Чоловік не може так поводитися. Він не може опускатися до такого. Це просто дно. Розповідаю як було. Ініціювала розмову я. Але в цій розмові ми обидва були згодні з тим, що нам треба розійтися. Це було спільне рішення. Я не знаю, що дає йому право говорити, що це було його рішення. Це просто брехня. Він бреше. Просто бреше", - наголосила Лозовицька.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Окрім того Катерина прокоментувала, чому після фіналу "Холостяка" і до пост-шоу, де вони з Алексом повідомили, що не разом, постили у соцмережі спільні щасливі фото.

"Це хайп. Все, що він робить, це аудиторія, це підписники. Він мене так "обробляв" за цей тиждень. Щоб я написала нормальний пост. Він мене просто обробляв: "Давай не розбивати серця мільйонам жінок, які вірять в цей проєкт". Я йому сказала: "Я скажу правду", - поділилася модель.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/alex_topolsky

За словами Катерини, Топольський хотів підтримувати гарну картинку, де вони спілкуються і в них все добре: "Я на той період була вже в стосунках, я кажу: "Я не буду казати, що ми з тобою спілкуємося, бо це не правда". Мені воно не потрібно".

Також з'ясувалося, що після розставання Топольський ще написував Лозовицькій і зізнавався, що шкодує про їхній розрив:

"Він мені надзвонював. Дзвонив у ніч фіналу, казав, що я взагалі не розумію, чого я Сашу (Саша Мудра – фіналістка "Холостяка" – прим.ред) протягнув до фіналу. Він мені багато чого розповідав. Я досі не розумію, навіщо він це робив. Через те, що у нього щиро були такі емоції? Чи тому що він переживав, що я скажу про нього? Дзвонив він мені не в дуже тверезому стані, тому я думаю, що це було щиро. Але я розумію, що його дуже образила Мудра. І він так: його там образили, і він прибіг до мене. "Я тебе так поважаю.." Він мені писав декілька разів дуже сентиментальні повідомлення, що він так жалкує, що він мене не оцінив, зараз він все зрозумів", - розповіла Катерина.

Алекс Топольський та Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Нагадаємо, не так давно Катерина Лозовицька переїхала до Польщі і показала свою квартиру. Модель розповіла, за скільки знімає житло у Варшаві.

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