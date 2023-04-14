Переможниця "Холостяка-12" Лозовицька вперше розповіла про свого нового хлопця: "Він мудрий чоловік"

Модель зазначила, що багато чому вчиться у свого обранця.

Переможниця реаліті "Холостяк-12" з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька вперше зізналася, що більше не самотня.

У програмі "Слава+" Катерина поділилася, що віднедавна вона перебуває у стосунках. Втім, поки воліє не розсекречувати свого коханого. Та Лозовицька не приховує, що захоплюється своїм новим бойфрендом:

"Він розумніший ніж я. Ми одне одного чогось вчимо. Йому є, чого повчитися у мене, тому що у нас досить різний життєвий досвід, а мені точно є чого повчитися у нього. Він мудрий чоловік", - сказала про свого хлопця модель.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина також зазначила, що вчиться у коханого його життєвим поглядам, його реакціям на ситуації, його ставленню до людей: "Він спокійний, він врівноважений, він дуже в собі впевнений. Він схожий на мене, але він більш спокійний", - прокоментувала Катерина.

Також вона додала, що її стосунки з коханим перебувають на початковій стадії, тож наразі вона не може назвати їх родиною. Проте вже знає, яке б весілля хотіла:

"Це має бути класна локація. Це має бути душевно. Це має бути такий захід для своїх, який ти потім будеш згадувати просто з тремтінням душі", - пояснила Катерина і додала, що хотіла б народити до 30 років.

Нагадаємо, що у фіналі шоу "Холостяк" Алекс Топольський обрав модель Катерину Лозовицьку. Втім, їхні стосунки протривали всього місяць. Пара розійшлася за обопільною згодою.

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