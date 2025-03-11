Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь розкрила справжню причину розриву з Тереном

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розкрила справжню причину розриву з Олександром "Тереном" Будьком.

Парі після закінчення проєкту не вдалося побудувати стосунків, і вони розійшлися. Як говорить Інна в Instagram-stories, причиною цього стало те, що вона та "Терен" не зійшлися характерами. Також пара не підтримує після розриву зв'язок. Бєлєнь говорить, що для неї спілкування – це не про вигоду.

"Ми не спілкуємося взагалі. Спілкування – це про взаємообмін, а не про вигоду. Скажу, що не зійшлися характерами", - коротко відповіла волонтерка.

Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Також Інна Бєлєнь додала, що не шкодує про участь у "Холостяку". Блогерка ділиться, що певний час дійсно була щасливою і в неї були почуття до Олександра. Нині ж Бєлєнь попросила більше не запитувати її про "Терена", адже вона, мовляв, вже закрила цю главу.

"Я не шкодую ні про що. Я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття, тому все так, як мало бути. Можна, будь ласка, я закрию цю главу, щоб припинили мене запитувати про Олександра", - додала волонтерка.

Нагадаємо, Інні Бєлєнь вже встигли приписати роман із колишнім учасником гурту "ДіО.фільми" Вадимом Олійником. Нещодавно блогерка відповіла на ці чутки.

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