Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь відповіла на чутки про її роман з відомим співаком

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь відреагувала на чутки про її роман із колишнім учасником гурту "ДіО.фільми" Вадимом Олійником.

Відповідні плітки з'явилися після того, як співак опублікував їхнє спільне фото та додав смайлик із сердечками. Після цього Інну просто засипали запитаннями, чи дійсно вона наразі не самотня та перебуває в стосунках. Блогерка не витримала та пролила світло на особисте життя. Бєлєнь в Instagram запевнила, що пари в неї немає. Вона зазначила, що ані з Олійником, ані з якимось депутатом і так далі не зустрічається.

"Я не у стосунках. У мене немає стосунків. Чоловіка, коханця теж. З Олійником роману немає, депутата на рахунку також. Кого мені ще там приписували?" – різко відповіла блогерка.

Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь наголосила, що не хайпуватиме на темі особистого життя. Блогерка пообіцяла, коли в неї будуть романтичні стосунки, то вона нічого не приховуватиме, а відповість, як є.

"Я не підігріватиму жодних пліток чи робитиму провокації. Я просто виставлю фото та напишу, що щаслива", - зазначила блогерка.

Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно ведуча Яніна Соколова відреагувала на плітки довкола її особистого життя. Зокрема, вона відповіла на чутки про її роман із солістом "Другої Ріки" Валерієм Харчишиним.

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