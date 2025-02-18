Переможниця "Холостяка" Бєлєнь після розриву з Тереном заінтригувала новими стосунками

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь після розриву з Олександром Тереном заінтригувала новими стосунками.

Зірка реаліті-шоу поспілкувалася з підписниками в Instagram. Бєлєнь поставили чимало запитань і, звичайно, не оминули увагою її особисте життя. У блогерки поцікавилися, чи хоче вона зараз починати нові стосунки чи планує поки утриматись від цього. Інна відверто відповіла, що з "Холосятком" покінчено. І довго залишатися самотньою Бєлєнь, схоже, не планує. Тож, цього тижня на волонтерку чекає побачення.

"Глава "Холостяк" закрита, нова сторінка відкрита. І знаєте що? Цього тижня у мене перше побачення", - поділилася блогерка.

Допис Інни Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

До речі, нещодавно Інна Бєлєнь взяла участь у зніманнях проєкту "Левів на джипі" – "Підкати". Там відомі чоловіки залицялися до дівчат. Серед них були Джейхун Сафаров, Влад Лефльор, Андрій Бережко, Паша Пінчук та Олег Свищ. Користувачі запитали в Інни, чи її обранцем є хтось із них. Переможниця "Холостяка" лиш з інтригою відповіла: "Щось знаєте?".

Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь розповіла про шлюб із колишнім чоловіком. Також блогерка пожалілася на несправедливий розподіл майна з ексобранцем.

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