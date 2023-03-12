Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька показала свою квартиру у Польщі і зізналася, скільки платить за її оренду

Знаменитість переїхала до сусідньої країни у зв'язку з роботою.

Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька не так давно повідомила шанувальникам, що прийняла рішення переїхати до Польщі.

Модель поділилася, що поїхала до сусідньої країни у зв'язку з роботою. Тепер же Катерина вийшла на зв'язок зі своїми підписниками в Instagram, та показала свою квартиру, яку орендувала у Варшаві.

У квартирі є простора та світла кухня-вітальня, ванна з туалетом, та затишна спальня у білих кольорах. За словами Лозовицької, їй ця квартира дуже нагадує її квартиру в Києві.

Катерина Лозовицька показала свою квартиру у Варшаві / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька показала свою квартиру у Варшаві / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька показала свою квартиру у Варшаві / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька показала свою квартиру у Варшаві / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Також Катерина поділилася, що шукала свою квартиру у Варшаві через Telegram-канали, які їй порадили. Нове житло для себе модель оформлювала за допомогою ріелторів, які беруть 60%-100% комісії.

"З документів потрібен паспорт. Також мене попросили показати виписки з рахунків. Перевагу віддають тим, хто підпише договір мінімум на рік", - поділилася Катя.

Лозовицька розсекретила, що на місяць оренда її квартири у Варшаві коштує 1000 доларів: "Вважаю, що мені дуже пощастило, адже квартира дуже затишна і простора", - додала знаменитість.

Нагадаємо, що у січні під час ранкового обстрілу Києва Катерина Лозовицька показала, як ховалася в укритті у себе вдома.

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