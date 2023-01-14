Переможниця "Холостяка" Катя Лозовицька показалася в укритті під час ранкового обстрілу Києва

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-12" Катерина Лозовицька після фіналу проєкту вийшла на зв'язок з шанувальниками.

Модель подякувала всім за підтримку і за віру у її пару з Алексом Топольським. Водночас Катерина зізналася, що вона перебуває в Києві і показала, як ховалася в укритті вдома.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Лозовицька розмістила коротке відео, у якому звернулася до шанувальників, а також показала, як перечікує повітряну тривогу у ванні:

"Мене просто переповнюють емоції від учорашнього перегляду і від ваших повідомлень. Я так вдячна кожному за підтримку, за віру в нашу пару, віру в мене. Мені надзвичайно це цінно. Звісно, зараз такий момент, я знов сиджу у ванні. Ранок почався не з кави. Ранок почався з вибухів. Але ми робили це раніше, зробимо знов. Треба перетерпіти цей ранок. Все обов'язково буде добре. Головне залишатись в укриттях і в безпечних місцях", - сказала Катерина.

Катерина Лозовицька / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Як відомо, у фіналі шоу "Холостяк" бізнесмен Алекс Топольський обирав між Катериною Лозовицькою та Сашею Мудрою. Врешті, Алекс обрав Катерину. Проте, чи разом вони зараз чи ні, пара мовчить. Принаймні точно відомо, що Лозовицька перебуває у Києві сама.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, вранці російські окупанти випустили ракети по Києву. В результаті обстрілу сталося займання на об'єкті критичної інфраструктури.

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