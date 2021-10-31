Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" Яремчук розсекретила свою вагу та параметри

Також зірка розповіла, на що витратить виграні кошти.

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" Олександра Яремчук має витончену фігуру.

Так, у програмі "Світське життя" дівчина вирішила розсекретити свою вагу та параметри. 22-річна Олександра говорить, що останнім часом багато нервувала, тому схудла на декілька кіло. Наразі її вага становить 44 кіло.

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" / instagram.com/yaremchuuk

"Я зараз важу 44 кіло. Це для мене дуже мало. Але настільки були нервові дні, що, мені здається, я просто скинула за 10 днів декілька кіло", - говорить зірка.

Втім, Олександра запевняє, що повністю здорова та не хворіє на анорексію.

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" / instagram.com/yaremchuuk

До слова, дівчина також розсекретила, що її зріст становить 172 см, бюст – 84 см, талія – 58 см, а стегна – 84 см.

Також Олександра зізналась, на що планує витратити пів мільйона гривень, які отримала за перемогу у конкурсі. Так, дівчина хоче віддати їх на благодійність.

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