Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" Яремчук розсекретила свою вагу та параметри

Також зірка розповіла, на що витратить виграні кошти.
Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" Олександра Яремчук має витончену фігуру.
Так, у програмі "Світське життя" дівчина вирішила розсекретити свою вагу та параметри. 22-річна Олександра говорить, що останнім часом багато нервувала, тому схудла на декілька кіло. Наразі її вага становить 44 кіло.
"Я зараз важу 44 кіло. Це для мене дуже мало. Але настільки були нервові дні, що, мені здається, я просто скинула за 10 днів декілька кіло", - говорить зірка.
Втім, Олександра запевняє, що повністю здорова та не хворіє на анорексію.
До слова, дівчина також розсекретила, що її зріст становить 172 см, бюст – 84 см, талія – 58 см, а стегна – 84 см.
Також Олександра зізналась, на що планує витратити пів мільйона гривень, які отримала за перемогу у конкурсі. Так, дівчина хоче віддати їх на благодійність.
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