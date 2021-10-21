Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" показала, який вигляд мала в дитинстві: "Сміливо"

Анна Неплях поділилася архівним фото.
Навколо переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анни Неплях багато обговорень.
Так, дехто вважає її чудовою представницею на "Міс Всесвіт", а дехто пише, що дівчина не така вже й красива та вульгарна. У своєму Instagram Анна, яка розповідала, що від дитинства мріяла отримати перемогу у конкурсі, вирішила показати, як важливо не зважати на думку інших. Неплях запостила архівне фото, де постала дитиною, супроводивши його коментарем: "У неї ніколи не буде бойфренда". На іншій світлині Аня продемонструвала, що з "каченяти перетворилася на лебедя".
Також красуня розмістила мінікомікс, де показала дитячі образи від однолітків щодо її зовнішності.
У дописі "Міс Україна Всесвіт" залишила мотиваційні цитати, зокрема, мультиартиста MONATIK з його треку "Моим": "Они будут говорить, что ты ни о чем, но это ни о чем не говорит".
У коментарях фани підтримали Аню.
- Очманіти
- Сильно, сміливо і мотиваційно
- Як у серіалі "Не народися вродливою"
- Мотивація! Головне - віра в свою мрію і робота в напрямку мрії. Ви чудова
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