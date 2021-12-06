Переможниця "Танців з зірками" Кареліна показала брутального чоловіка у татуюваннях

Переможниця "Танців з зірками" Кареліна показала брутального чоловіка у татуюваннях

Пара має дуже ефектний вигляд.

Переможниця шоу "Танці з зірками", хореографиня Анна Кареліна, яка танцювала у парі з актором Артуром Логаєм, привідкрила двері в особисте життя.

Так, з підписниками своєї сторінки в Instagram танцівниця поділилася кадром, на якому зображена разом з чоловіком Олександром. У сторіз артистка розмістила пікантний чорно-білий знімок.

На ньому Анна у мініспідниці та майці без бюстгальтера притулилася до чоловіка. Він, своєю чергою, позує без футболки, демонструючи гарний прокачаний торс у татуюваннях. Олександр спокусливо підняв спідницю дружини, оголивши її пружні сідниці.

Анна Кареліна з чоловіком / instagram.com/karelina.ann__

Шанувальники зазначили, що пара Анни та Олександра має дуже ефектний вигляд, а чоловік танцівниці – справжній брутальний мачо.

Читайте також: