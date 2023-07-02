Переможниця "Танців з зірками" Кареліна топлес у самих трусах влаштувала відверту фотосесію

Переможниця шоу "Танці з зірками", хореографиня Анна Кареліна розбурхала уяву підписників відвертими світлинами.

Танцівниця влаштувала сміливий фотосет, результатом якого поділилася в Instagram. На фото Анна постала топлес у самих лише трусах, а груди вона приховувала руками. Танцівниця продемонструвала неабияк струнку, накачану, підтягнуту та спортивну фігуру.

Анна Кареліна / Фото: instagram.com/karelina.ann__

Також Кареліна засвітила татуювання на тілі. Тату танцівниця набила у стилі мінімалізм. На ребрах у неї видніється контур жінки у капелюсі, а над ліктем руки – напис.

Анна Кареліна / Фото: instagram.com/karelina.ann__

"Будь ви одні на цій планеті, що ви хотіли б мати?" – поцікавилася у підписників танцівниця.

Однак прихильники Кареліної звернули більше увагу не на напис, а на самі фото. Тож хореографиню у коментарях просто засипали компліментами щодо її зовнішнього вигляду та залишили чимало "сердечок" та "вогників": "Неймовірна", "бачення краси", "шикарна".

Анна Кареліна / Фото: instagram.com/karelina.ann__

Зазначимо, Анна Кареліна на "Танцях з зірками" танцювала у парі з актором Артуром Логаєм. За результатом голосування саме вони стали переможцями восьмого сезону проєкту.

Нагадаємо, раніше блогерка Юлія Верба похизувалася пишними формами у леопардовому бікіні. Зірка Мережі показала, як у Португалії минає її відпустка.

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