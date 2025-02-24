Переможницю "Холостяка-13" Бєлєнь після розриву з Тереном запідозрили в романі з відомим співаком

Переможницю "Холостяка-13", волонтерку та блогерку Інну Бєлєнь після розриву з Олександром Тереном запідозрили в романі з відомим співаком.

Йдеться про колишнього учасника гурту "ДіО.фільми" Вадима Олійника. Річ у тім, що днями виконавець опублікував доволі цікавий кадр з Інною. Фото було зроблене на тлі засніженого будиночка в лісі, а блогерка там позувала, обгорнувшись пледом. У підписі до знімка Вадим Олійник побажав гарних вихідних та позначив Бєлєнь, додавши смайлик із сердечками.

Очевидно, користувачі одразу почали підозрювати пару в романі. У коментарях під фото юзери писали, що Інна та Вадим разом мають гарний вигляд. Ба більше, їм навіть почали бажати щастя та палкого кохання.

Вадим Олійник та Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Ідеальна пара! Зірки просто зійшлись!

Яка чудова пара!

Вітаю, дуже гарна пара, безмежного щастя та палкого кохання!

Ані Олійник, ані Бєлєнь не коментують чутки щодо їхнього роману. Однак що цікаво — нещодавно блогерка інтригувала новими стосунками та розповідала про побачення. Щодо Олійника, то на початку року він оголосив, що роз'їхався з дівчиною, адже вони вирішили взяти паузу.

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