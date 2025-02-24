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Переможницю "Холостяка-13" Бєлєнь після розриву з Тереном запідозрили в романі з відомим співаком

Переможницю "Холостяка-13" Бєлєнь після розриву з Тереном запідозрили в романі з відомим співаком

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Парочка й сама підігріває відповідні чутки.

Переможницю "Холостяка-13", волонтерку та блогерку Інну Бєлєнь після розриву з Олександром Тереном запідозрили в романі з відомим співаком.

Йдеться про колишнього учасника гурту "ДіО.фільми" Вадима Олійника. Річ у тім, що днями виконавець опублікував доволі цікавий кадр з Інною. Фото було зроблене на тлі засніженого будиночка в лісі, а блогерка там позувала, обгорнувшись пледом. У підписі до знімка Вадим Олійник побажав гарних вихідних та позначив Бєлєнь, додавши смайлик із сердечками.

Очевидно, користувачі одразу почали підозрювати пару в романі. У коментарях під фото юзери писали, що Інна та Вадим разом мають гарний вигляд. Ба більше, їм навіть почали бажати щастя та палкого кохання.

Вадим Олійник та Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen
Вадим Олійник та Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen
  • Ідеальна пара! Зірки просто зійшлись!
  • Яка чудова пара!
  • Вітаю, дуже гарна пара, безмежного щастя та палкого кохання!

Ані Олійник, ані Бєлєнь не коментують чутки щодо їхнього роману. Однак що цікаво — нещодавно блогерка інтригувала новими стосунками та розповідала про побачення. Щодо Олійника, то на початку року він оголосив, що роз'їхався з дівчиною, адже вони вирішили взяти паузу.

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