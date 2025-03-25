Переможницю "Холостяка-13" Інну Бєлєнь неочікувано покликали заміж

Сталося це через два місяці після розриву з Олександром Тереном.

Переможницю "Холостяка-13", волонтерку та блогерку Інну Бєлєнь неочікувано покликали заміж.

Сталося це лише через два місяці після розриву стосунків із головним героєм шоу Олександром "Тереном" Будьком. Хоч Інна Бєлєнь і запевняла, що наразі ні з ким не зустрічається, утім, освідчення все ж таки отримала. Щоправда, доволі нестандартне. У додатку "Дія" блогерці прийшло сповіщення, що її кличуть заміж.

Від кого саме надійшла така неочікувана пропозиція укласти шлюб, Інна Бєлєнь приховала. Також волонтерка не стала зізнаватися, що саме відповість загадковому обранцеві - так чи ні. Нині ж у блогерки є 14 днів, протягом яких є дійсною пропозиція вийти заміж. Якщо Бєлєнь не натисне "підтвердити", то й шлюбу, звісно ж, не буде.

Інну Бєлєнь покликали заміж / Фото: instagram.com/innka_belen

До речі, наступного дня переможниця "Холостяка-13" знову продовжила інтригувати підписників. Вона показалася в салоні суконь, де, зокрема, були й весільні. Волонтерка приміряла розкішне вечірнє вбрання кремового кольору.

Інна Бєлєнь / Фото: instagram.com/innka_belen

Нагадаємо, Інна Бєлєнь стала переможницею 13 сезону шоу "Холостяк" та намагалася побудувати стосунки з ветераном війни Олександром "Тереном" Будьком. Утім, шляхи пари розійшлися. Нещодавно блогерка заговорила про справжню причину розриву з Олександром.

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