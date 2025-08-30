Переможниця "Холосятка-13" Інна Бєлєнь розкрила, як закінчився суд з ексчоловіком у Німеччині

Інна Бєлєнь

Реклама

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь розповіла про суд із колишнім чоловіком у Німеччині.

Ініціатором судового процесу був саме ексобранець блогерки через розмір пенсій, який він хотів врегулювати. Інна Бєлєнь в Instagram-stories говорить, що в неї не було бажання цим займатися. Однак до Німеччини їй довелося терміново їхати, інакше отримала б штраф або позбавлення волі.

Врешті, переможниця "Холосятка-13" з'явилася на судовому засіданні та виграла справу. Тепер колишній чоловік Інни має переказати на її пенсійний рахунок 6 тисяч євро.

Реклама

Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

"Суд минув. Я не хотіла цей суд. Мене туди викликали терміново. І я виграла цей суд, бо я старша і стаж роботи у мене більший, тому колишній чоловік має переказати 6 тисяч євро з його рахунку пенсійного на мій. Доведеться щось робити, аби потім отримувати пенсію в Німеччині", - говорить блогерка.

Зазначимо, Інна Бєлєнь протягом чотирьох років перебувала в шлюбі з чоловіком-футболістом, з яким познайомилася в Німеччині. Врешті, пара розлучилася. Блогерка говорить, що не була щасливою в цих стосунках та страждала від аб'юзу.