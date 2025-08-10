ТСН у соціальних мережах

Переможниця "Холосятка-13" Інна Бєлєнь у сльозах показала розкішний сюрприз для тата: "Гості в шоці"

Блогерка задумала масштабний сюрприз для іменинника й розчулила його.

Валерія Гажала
Інна Бєлєнь з татом

Інна Бєлєнь з татом / © instagram.com/innka_belen

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь похизувалася подарунком для батька.

Так, нещодавно рідна людина зірки відсвяткував день народження. З нагоди свята Інна заздалегідь продумала, який сюрприз хоче. Для цього вона задумала організувати простір і підлаштувати все по часу, але в останню мить батько не погодився на авантюру. У результаті родина пересварилася. Утім, заспокоївшись, Інна продовжувала втілювати задумане, але в іншій атмосфері – на власній дачі.

"І звісно, все пішло через дупу. Ми так сильно посварились з татом. І він поїхав. Гості чекають, я на нервах, а іменинник відсутній. Ресторан я не дуже хотіла, бо хотілось сімейної атмосфери, без пафосу. Та не могла ж я сказати, що готую грандіозне свято: накритий стіл, купа кульок, крутий торт і епічний фінал. Прийшли як на шашлики. Піком було, коли тато вирішив варити польову кашу і причепився, що я не привезла картоплю. В мене здали нерви, і я пішла плакати. Гості були в повному шоці від того, що відбувається", — пригадала той емоційний день Бєлєнь.

Батько Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Батько Інни Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Шоковані гості все ж зуміли розслабитися та влаштували застілля після такого скандалу. Але тоді вони ще не підозрювали, що ввечері на іменинника чекає розкішний подарунок. Зірка спочатку вручила татові торт у формі машини й подарункову коробку. А згодом вивела на подвір'я, де стояла машина. Це неабияк розчулило тата й гостей.

"Тату, я тебе дуже люблю", — написала блогерка.

Інна Бєлєнь з батьком / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з батьком / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з батьком / © instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь з батьком / © instagram.com/innka_belen

Подарунок Інни Бєлєнь татові / © instagram.com/innka_belen

Подарунок Інни Бєлєнь татові / © instagram.com/innka_belen

