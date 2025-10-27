ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
1 хв

Переможниця "Холостяк-12" похизувалася неочікуваним розкішним подарунком: "Довгий шлях та багато праці"

Знаменитість здивувала своїх шанувальників дорогим подарунком.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель та блогерка Катерина Лозовицька зізналася, що зробила собі особливий подарунок.

Зірка поділилася емоційними кадрами у сториз в Instagram. Знаменитість підкреслила довгий шлях до цього моменту.

"Довгий шлях, багато праці, сумнівів і віри у себе. Нічого не падає з неба — усе приходить тоді, коли ти готова і не здаєшся", — написала Катерина.

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Лозовицька зізналася, що раніше соромилася ділитися подібними моментами, адже боялася, що люди сприймуть це як хвастощі. Проте тепер вона впевнена — щирі історії можуть надихати інших не здаватися. Блогерка також опублікувала кадри з мальовничим заходом сонця, який, за її словами, став ідеальним завершенням особливого дня.

"Колись я соромилась ділитися такими моментами, боялась, що це "хвастощі". Але тепер розумію — такі історії можуть надихнути когось не опускати рук. Тому ділюсь з вдячністю й любов’ю. Дуже тішусь і хочу поділитися цією радістю з вами", — поділилася зірка.

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Нагадаємо, нещодавно 24-річна українська співачка Анна Трінчер потішила себе розкішним подарунком до дня народження — зірка також придбала елітний автомобіль. Артистка зізналася, що давно мріяла про таку покупку й нарешті здійснила бажане.

Дата публікації
Кількість переглядів
402
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie