Переможниця "Холостяк-12" похизувалася неочікуваним розкішним подарунком: "Довгий шлях та багато праці"

Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Реклама

Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель та блогерка Катерина Лозовицька зізналася, що зробила собі особливий подарунок.

Зірка поділилася емоційними кадрами у сториз в Instagram. Знаменитість підкреслила довгий шлях до цього моменту.

"Довгий шлях, багато праці, сумнівів і віри у себе. Нічого не падає з неба — усе приходить тоді, коли ти готова і не здаєшся", — написала Катерина.

Реклама

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Лозовицька зізналася, що раніше соромилася ділитися подібними моментами, адже боялася, що люди сприймуть це як хвастощі. Проте тепер вона впевнена — щирі історії можуть надихати інших не здаватися. Блогерка також опублікувала кадри з мальовничим заходом сонця, який, за її словами, став ідеальним завершенням особливого дня.

"Колись я соромилась ділитися такими моментами, боялась, що це "хвастощі". Але тепер розумію — такі історії можуть надихнути когось не опускати рук. Тому ділюсь з вдячністю й любов’ю. Дуже тішусь і хочу поділитися цією радістю з вами", — поділилася зірка.

Сториз Катерини Лозовицької / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Нагадаємо, нещодавно 24-річна українська співачка Анна Трінчер потішила себе розкішним подарунком до дня народження — зірка також придбала елітний автомобіль. Артистка зізналася, що давно мріяла про таку покупку й нарешті здійснила бажане.